За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 464 человека. Из них 579 детей и 74 медработника.
Выздоровели за сутки – 10 540 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 326 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализирован 2 501 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446), Донецкой (420) та Львовской (397) областях.
- г. Киев — 358;
- Винницкая область — 384;
- Волынская область — 340;
- Днепропетровская область — 864;
- Донецкая область — 402;
- Житомирская область — 385;
- Закарпатская область — 190;
- Запорожская область — 446;
- Ивано-Франковская область — 102;
- Киевская область — 343;
- Кировоградская область — 190;
- Луганская область — 37;
- Львовская область — 397;
- Николаевская область — 655;
- Одесская область — 451;
- Полтавская область — 287;
- Ровенская область — 161;
- Сумская область — 205;
- Тернопольская область — 156;
- Харьковская область — 330;
- Херсонская область — 54;
- Хмельницкая область – 195;
- Черкасская область — 272;
- Черновицкая область — 121;
- Черниговская область — 139.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 3 340 407 человек.
- Умерло – 81 598 человек.
- Выздоровело – 2 773 490 человек.
- Сделано ПЦР-тестов — 15 557 638.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 22 669 435 прививок.