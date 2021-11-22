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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 464 новых случая Covid-19

22 ноября 2021, 08:16
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 464 человека. Из них 579 детей и 74 медработника.

Выздоровели за сутки – 10 540 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 326 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализирован 2 501 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446), Донецкой (420) та Львовской (397) областях.

  • г. Киев — 358;
  • Винницкая область — 384;
  • Волынская область — 340;
  • Днепропетровская область — 864;
  • Донецкая область — 402;
  • Житомирская область — 385;
  • Закарпатская область — 190;
  • Запорожская область — 446;
  • Ивано-Франковская область — 102;
  • Киевская область — 343;
  • Кировоградская область — 190;
  • Луганская область — 37;
  • Львовская область — 397;
  • Николаевская область — 655;
  • Одесская область — 451;
  • Полтавская область — 287;
  • Ровенская область — 161;
  • Сумская область — 205;
  • Тернопольская область — 156;
  • Харьковская область — 330;
  • Херсонская область — 54;
  • Хмельницкая область – 195;
  • Черкасская область — 272;
  • Черновицкая область — 121;
  • Черниговская область — 139.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 3 340 407 человек.
  • Умерло –  81 598 человек.
  • Выздоровело – 2 773 490 человек.
  • Сделано ПЦР-тестов — 15 557 638.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 22 669 435 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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