За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 464 человека. Из них 579 детей и 74 медработника.

Выздоровели за сутки – 10 540 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 326 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализирован 2 501 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446), Донецкой (420) та Львовской (397) областях.

г. Киев — 358;

Винницкая область — 384;

Волынская область — 340;

Днепропетровская область — 864;

Донецкая область — 402;

Житомирская область — 385;

Закарпатская область — 190;

Запорожская область — 446;

Ивано-Франковская область — 102;

Киевская область — 343;

Кировоградская область — 190;

Луганская область — 37;

Львовская область — 397;

Николаевская область — 655;

Одесская область — 451;

Полтавская область — 287;

Ровенская область — 161;

Сумская область — 205;

Тернопольская область — 156;

Харьковская область — 330;

Херсонская область — 54;

Хмельницкая область – 195;

Черкасская область — 272;

Черновицкая область — 121;

Черниговская область — 139.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 3 340 407 человек.

Умерло – 81 598 человек.

Выздоровело – 2 773 490 человек.

Сделано ПЦР-тестов — 15 557 638.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 22 669 435 прививок.