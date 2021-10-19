Смертность растет: в Украине зафиксировали два рекорда за время пандемии Covid-19

В Украине смертность от коронавируса выросла на 17% — в среднем до 300 человек в сутки.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— За неделю количество госпитализаций выросло на 21%, смертность — на 17%, а занятость Covid-реанимаций сейчас составляет 65%, — отметил он.

Ганиченко рассказал, что праздничные дни повлияли на снижение темпов роста различных показателей, поэтому сейчас нужно быть начеку, потому что на следующей неделе ситуация может ухудшиться.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировали наибольшее количество летальных случаев, которые вызвали осложнения от Covid-19. За сутки умерли 538 человек. Прошлый рекорд был 481 случай.

По словам аналитика, учитывая текущую динамику заболеваемости и смертности, до конца года из-за коронавируса в стране может умереть от 68 до 92 тыс. людей.

Также Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей на 100 тыс. населения (за последние 14 дней). В то же время увеличение количества красных зон привело к ускорению темпов вакцинации. Так, за сутки вакцинировались 193 069 человек. В Херсонской области количество прививок первой дозой выросло почти вдвое за неделю (+91%).

Ганиченко добавил, что в регионах могут ежедневно делать до 250-350 тыс. прививок от Covid-19 в сравнении с текущим показателем в 193 тыс.

В Минздраве также считают, что вакцинироваться могут больше людей. Поэтому для регионов установили целевые показатели охвата вакцинацией от Covid-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Источник: KSE