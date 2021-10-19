В Украине для регионов установили целевые показатели охвата вакцинацией от Covid-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю. Соответствующее решение приняли по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество вакцинаций, которое вполне может выполнить, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он утверждает, что все поставленные цели реальны, утверждены, а отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией.

Самый высокий суточный рекорд, установленный в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области, которые вошли в красный уровень эпидемической опасности, стали лидерами по количеству прививок первой дозой в сутки. В регионах количество вакцинированных выросло вдвое.

По словам Ляшко, главная задача для местных властей — увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для населения.

За сутки, 18 октября, в Украине вакцинировали от коронавируса 193 069 человек. От начала вакцинальной кампании 8 065 762 человека сделали прививки против коронавируса, из них получили одну дозу – 8 760 065 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека.

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