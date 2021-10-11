Вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca способны защитить от госпитализации с коронавирусом на 90%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования медицинской группы Epi-Phare, работающей с правительством Франции. Ученые установили, что через 14 дней после получения второй дозы вакцины привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или умереть в случае инфицирования Covid-19.

Эффективность препаратов также сохраняется в случае заражения штаммом коронавируса Дельта. Она составляет 84% для людей от 75 лет и 92% для людей в возрасте 50-77 лет.

Издания отмечают, что это исследование подтверждает данные об эффективности вакцинации из США, Великобритании и Израиля.

Ученые из Франции утверждают, что их работа — беспрецедентная по масштабам. Ведь они проанализировали данные, собранные с декабря 2020 года, когда во Франции началась вакцинальная кампания.

Эксперты сформировали “пары” вакцинированных и невакцинированных — одного возраста, пола, места проживания, и наблюдали за ними с момента получения вакцинированными второй дозы препарата до 20 июля. Всего они сравнили результаты 11 млн вакцинированных людей с 11 млн невакцинированных граждан.

— Исследования необходимо продолжить, чтобы добавить туда данные за август и сентябрь, — отметил глава Epi-Phare, эпидемиолог Махмуд Зурейк.

Результаты также свидетельствуют о том, что за период исследования – до пяти месяцев – защита от вакцинации от тяжелой формы коронавируса не уменьшилась.

Кроме того, недавно ученые из Калифорнийского университета доказали, что использование масок может замедлить распространение Covid-19. Они ставили целью не только исследовать эффективность ношения масок, но и научить людей воспринимать их как одно из многочисленных средств, необходимых для остановки коронавируса.

Подробнее об эффективности ношения масок от Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.