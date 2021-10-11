Вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNtech, Moderna та AstraZeneca здатні захистити від госпіталізації з коронавірусом на 90%.

Про це свідчать результати дослідження медичної групи Epi-Phare, що співпрацює з урядом Франції. Науковці встановили, що через 14 днів після отримання другої дози вакцини щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити до лікарні або померти в разі інфікування Covid-19.

Ефективність препаратів також зберігається у випадку зараження штамом коронавірусу Дельта. Вона становить 84% для людей від 75 років та 92% для людей віком 50-77 років.

Видання зазначають, що це дослідження підтверджує дані про ефективність вакцинації зі США, Великої Британії та Ізраїлю.

Науковці з Франції стверджують, що їхня робота – безпрецендентна за масштабами. Адже вони проаналізували дані, зібрані з грудня 2020 року, коли у Франції почалася вакцинальна кампанія.

Експерти сформували “пари” вакцинованих і невакцинованих – одного віку, статі, місця проживання, і спостерігали за ними з моменту отримання вакцинованими другої дози препарату до 20 липня. Загалом вони порівняли результати 11 млн вакцинованих людей з 11 млн невакцинованих громадян.

– Дослідження необхідно продовжити, щоб додати туди дані за серпень та вересень, – зазначив голова Epi-Phare, епідеміолог Махмуд Зурейк.

Результати також свідчать про те, що за період дослідження – до п’яти місяців – захист від вакцинації від важкої форми коронавірусу не зменшився.

Крім того, нещодавно науковці з Каліфорнійського університету довели, що використання масок може уповільнити поширення Covid-19. Вони ставили за мету не тільки дослідити ефективність носіння масок, але й навчити людей сприймати їх як один з численних засобів, необхідних для зупинення коронавірусу.

Детальніше про ефективність носіння масок від Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.