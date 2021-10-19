В Україні для регіонів встановили цільові показники охоплення вакцинацією від Covid-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень. Відповідне рішення ухвалили за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він стверджує, що усі поставлені цілі реальні, затверджені та окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією.

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області, які увійшли у червоний рівень епідемічної небезпеки, стали лідерами за кількістю щеплень першою дозою за добу. У регіонах кількість вакцинованих зросла удвічі.

За словами Ляшка, головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації та зробити графік їх роботи максимально зручними для населення.

За добу, 18 жовтня, в Україні вакцинували від коронавірусу 193 069 людей. Від початку вакцинальної кампанії 8 065 762 людини зробили щеплення проти коронавірусу, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини.

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