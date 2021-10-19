Смертність зростає: в Україні зафіксували два рекорди за час пандемії Covid-19

В Україні смертність від коронавірусу зросла на 17% – в середньому до 300 осіб за добу.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– За тиждень кількість госпіталізацій зросла на 21%, смертність — на 17%, а зайнятість Covid-реанімацій наразі становить 65%, – зазначив він.

Ганиченко розповів, що святкові дні вплинули на зниження темпів зростання різних показників, тому зараз потрібно бути напоготові, бо наступного тижня ситуація може погіршитися.

Станом на 19 жовтня в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків, які спричинили ускладнення від Covid-19. За добу померли 538 людей. Минулий рекорд був 481 випадок.

За словами аналітика, з огляду на поточну динаміку захворюваності та смертності, до кінця року через коронавірус у країні може померти від 68 до 92 тис. людей.

Також Україна займає друге місце у Європі за кількістю смертей на 100 тис. населення (за останні 14 днів). Водночас збільшення кількості червоних зон спричинило пришвидшення темпів вакцинації. Так, за добу вакцинувалися 193 069 осіб. У Херсонській області кількість щеплень першою дозою зросла майже вдвічі за тиждень (+91%).

Ганиченко додав, що у регіонах можуть щоденно робити до 250-350 тис. щеплень від Covid-19 у порівнянні із поточним показником у 193 тис.

У МОЗ також вважають, що вакцинуватися можуть більше людей. Тому для регіонів встановили цільові показники охоплення вакцинацією від Covid-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.

Джерело: KSE