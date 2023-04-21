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Соѵіԁ-19 отступает: в Украине регистрируют все меньше случаев

21 апреля 2023, 18:09
Валентина Андрейко журналіст
коронавирус
Источник: Depositphotos

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона Єдині новини привел цифры, которые можно считать обнадеживающими.

— В середине февраля был значительный подъем заболеваемости коронавирусной болезнью, мы вышли на показатели 20-25 тыс. случаев в неделю. Сейчас уже фиксируют до 16 тыс. случаев в неделю, — сказал Ляшко.

По его словам, снижение количества случаев коронавирусной болезни регистрируется неделя за неделей уже с начала апреля.

Министр также сообщил, что сейчас в Украине каждый желающий может сделать прививку от коронавирусной болезни, потому что вакцины у нас есть.

— Мы имеем уже рекомендации ВОЗ, что в принципе, скоро вакцинация против коронавируса будет такой, как и вакцинация против гриппа, — сезонной, и мы к этому готовимся”, — отметил министр.

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Источник: Єдині новини

Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 статистика
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