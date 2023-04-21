Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону Єдині новини навів цифри, які можна вважати обнадійливими.

– У середині лютого був значний підйом захворюваності на коронавірусну хворобу, ми вийшли на показники 20-25 тис. випадків на тиждень. Зараз уже фіксується до 16 тис. випадків на тиждень, – сказав Ляшко.

За його словами, зниження кількості випадків коронавірусу реєструється тиждень за тижнем уже від початку квітня.

Міністр також поінформував, що нині в Україні кожен охочий може зробити щеплення від коронавірусної хвороби, бо вакцини у нас є.

Зараз дивляться

– Ми маємо вже рекомендації ВООЗ, що в принципі, скоро вакцинація проти коронавірусу буде такою, як і вакцинація проти грипу, – сезонною, і ми до цього готуємось, – зазначив міністр.

Джерело: Єдині новини