Как сообщают местные СМИ, в Подкарпатском воеводстве Польши, которое находится на границе с Украиной, легионеллез, или болезнь легионеров, забрал жизни уже 19 человек.

Как сообщила санитарно-эпидемиологическая служба в Жешуве, в регионе количество инфицированных выросло на два человека — до 160, а умерших — на одного человека. Таким образом, общее количество летальных исходов составляет 19.

Больше всего больных зафиксировано в Жешуве (107) и Жешувском уезде (37). В других уездах воеводства зафиксированы единичные случаи инфицирования.

Как известно, большинство умерших и инфицированных легионеллезом составляют пожилые люди. Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе рак.

Местные власти пока не смогли вставить источник повышенного заболевания легионеллезом. В муниципальную систему водоснабжения было добавлено дополнительное количество хлора для обеззараживания, жителей города предупредили о необходимости кипячения воды перед употреблением.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila, реже других легионел. В основном характеризуется поражением дыхательной системы.

Источник: Polsat News