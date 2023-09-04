Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Підкарпатському воєводстві Польщі, яке розташоване на кордоні з Україною, легіонельоз, або хвороба легіонерів, забрав життя вже 19 осіб.

Як повідомила санітарно-епідеміологічна служба в Жешуві, у регіоні кількість інфікованих зросла на дві особи – до 160, а померлих – на одну особу. Таким чином, загальна кількість летальних випадків становить 19.

Найбільше хворих зафіксовано в Жешуві (107) і Жешувському повіті (37). В інших повітах воєводства зафіксовано поодинокі випадки інфікування.

Як відомо, більшість померлих та інфікованих легіонельозом становлять люди похилого віку. Усі вони мали супутні захворювання, зокрема рак.

Місцева влада поки що не змогла вставити джерело підвищеного захворювання на легіонельоз. У муніципальну систему водопостачання було додано додаткову кількість хлору для знезараження, жителів міста попередили про необхідність кип’ятіння води перед вживанням.

Легіонельоз – гостре інфекційне захворювання, спричинене бактерією Legionella pneumophila, рідше інших легіонел. Здебільшого характеризується ураженням дихальної системи.

Джерело: Polsat News