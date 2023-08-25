Задишка та брак повітря – неприємні відчуття, які викликають дискомфорт та заважають нормально жити. Важке дихання вважають порушенням роботи дихальної системи, що супроводжується зміною глибини та частоти вдихів.

Факти ICTV запитали у лікарки-терапевта та кардіолога Наталії Стрибулевич, чому виникає важке дихання та що потрібно робити в таких ситуаціях.

Чому може виникати ускладнене дихання

– Коли йдеться про задишку, то варто розуміти, що це не діагноз, а симптом, який супроводжує певні стани й захворювання, – каже Стрибулевич.

Задишка – це субʼєктивне відчуття нестачі повітря або ускладнене дихання, коли людині важко вдихнути чи видихати.

Задишка може виникати у здорових людей під час підйому вгору, значних фізичних навантажень або стресу. Проте важке дихання може свідчити про різні захворювання, наприклад:

захворювання крові (найчастіше це анемія);

серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба, стенокардія напруги, клапанні вади, міокардит, легенева гіпертензія, ТЕЛА);

захворювання дихальної системи (бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма);

ожиріння;

набряк Квінке (алергічна реакція);

захворювання ЛОР-органів, які супроводжуються збільшенням мигдаликів і набряком мʼяких тканин гортані.

Також важке дихання може бути симптомом алергічної реакції.

– Коли задишка виникає у стані спокою, це вже свідчить про декомпенсацію захворювань. Найчастішими причинами задишки у стані спокою є тяжка серцева недостатність, дилатаційна кардіоміопатія, клапанні вади, тяжка легенева недостатність, неконтрольована бронхіальна астма, тяжкі запальні захворювання дихальної системи, – каже кардіолог.

Що робити, коли важко дихати

Найперше, що варто зробити – зʼясувати причини утрудненого дихання.

– Якщо задишка виникла вперше, потрібно заспокоїтися, перейти в прохолодне приміщення, зняти тісний одяг, присісти, – радить Стрибулевич.

Якщо задишка не проходить, кардіолог радить звернутися до сімейного лікаря чи лікаря-терапевта. Спеціаліст допоможе діагностувати причину важкого дихання та призначить правильне лікування.

– Якщо ж задишка сильна і прогресує, потрібно негайно викликати швидку допомогу або їхати в найближчу лікарню, – додає лікарка.

Коли потрібно обов’язково звернутися до лікаря

– Я б рекомендувала звертатися до лікаря, якщо людина вже кілька разів помічала, що їй важко дихати. Не варто чекати, щоб задишка прогресувала та посилювалася, – каже Стрибулевич.

Лікувати захворювання на перших етапах набагато легше й дешевше! Крім того, імовірність відновити здоров’я в повному обсязі вища на початку, аніж тоді, коли захворювання вже почало викликати ускладнення.

Спершу варто піти на огляд до сімейного лікаря чи лікаря-терапевта, а після дообстеження фахівці доберуть правильне лікування, або ж скерують вас далі до вузьких спеціалістів.