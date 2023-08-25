Одышка и нехватка воздуха — неприятные ощущения, которые вызывают дискомфорт и мешают нормально жить. Тяжелое дыхание считают нарушением работы дыхательной системы, сопровождающимся изменением глубины и частоты вдохов.

Факты ICTV спросили у врача-терапевта и кардиолога Натальи Стрибулевич, почему возникает тяжелое дыхание и что нужно делать в таких ситуациях.

Почему может возникать затрудненное дыхание

— Когда речь идет об одышке, то стоит понимать, что это не диагноз, а симптом, который сопровождает определенные состояния и заболевания, — говорит Прыгулевич.

Одышка — это субъективное ощущение нехватки воздуха или затрудненное дыхание, когда человеку трудно дышать или выдыхать.

Одышка может возникать у здоровых людей при подъеме вверх, значительных физических нагрузках или во время стресса. Однако тяжелое дыхание может указывать на различные заболевания, например:

заболевания крови (чаще всего это анемия);

сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, стенокардия напряжения, клапанные пороки, миокардит, легочная гипертензия, ТЭЛА);

заболевания дыхательной системы (бронхит, пневмония, бронхиальная астма);

ожирение;

ангионевротический отек (аллергическая реакция);

заболевания ЛОР-органов, которые сопровождаются увеличением миндалин и отеком мягких тканей гортани.

Также тяжелое дыхание может быть симптомом аллергической реакции.

— Когда одышка возникает в состоянии покоя, это уже указывает на декомпенсацию заболеваний. Наиболее частыми причинами одышки в состоянии покоя являются тяжелая сердечная недостаточность, дилатационная кардиомиопатия, клапанные пороки, тяжелая легочная недостаточность, неконтролируемая бронхиальная астма, тяжелые воспалительные заболевания дыхательной системы, — говорит кардиолог.

Что делать, когда возникает тяжелое дыхание

Самое первое, что стоит сделать — выяснить причины затрудненного дыхания.

— Если одышка возникла впервые, нужно успокоиться, перейти в прохладное помещение, снять тесную одежду, присесть, — советует Прыгулевич.

Если одышка не проходит, кардиолог советует обратиться к семейному врачу или врачу-терапевту. Специалист поможет диагностировать причину тяжелого дыхания и назначит правильное лечение.

— Если же одышка сильная и прогрессирует, нужно немедленно вызвать скорую помощь или ехать в ближайшую больницу, — добавляет врач.

Когда нужно обязательно обратиться к врачу

— Я бы рекомендовала обращаться к врачу, если человек уже несколько раз замечал, что ему трудно дышать. Не стоит ждать, чтобы одышка прогрессировала и усиливалась, — говорит Прыгулевич.

Лечить заболевание на первых этапах намного легче и дешевле! Кроме того, вероятность восстановить здоровье в полном объеме выше в начале, чем тогда, когда заболевание уже начало вызывать осложнения.

Сначала стоит пойти на осмотр к семейному врачу или врачу-терапевту, а после дообследования специалисты подберут правильное лечение или же направят вас дальше к узким специалистам.