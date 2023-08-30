Первый летальный случай легионеллеза зафиксирован в испанском городе Касерес. Служба здравоохранения Испании подтвердила заражение болезнью, которую ранее обнаружили в Польше, неподалеку от границы с Украиной.

По состоянию на 30 августа, жертвой болезни стал 85-летний житель Касереса, он умер. Еще шесть пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет были госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Согласно официальным данным, бактерию Legionella pneumophila нашли в восьми общественных местах Касереса еще до начала вспышки. Ранее случай легионеллеза в Испании был зафиксирован летом 2022 года, когда в результате заболевания умерло пять человек.

Польша также недавно сообщила о вспышке легионеллеза. Эту болезнь обнаружили в городе Ряшев, который находится в 50 км от границы с Украиной. В конце августа легионеллез распространился дальше. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Жешуве (104 человека), Жешувском повете (35 человек) и Дембитском повете (4 человека). Всего в Польше от этой болезни уже умерло 16 человек.

Полиция расследует несколько версий относительно возникновения легионеллеза, в том числе умышленное заражение сети водоснабжения на Подкарпатье. В то же время правительство Польши утверждает, что вспышка болезни связана с цветением водоемов.

Случаи легионеллеза зафиксированы также в Германии. За последнюю неделю к врачам обратилось немало людей, у 99 человек диагноз подтвердили. Институт Роберта Коха заявил, что хотя и легионеллез распространяются, явной вспышки в стране нет. Причиной называют метеорологические условия.

Напомним, что легионеллез — это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему. Главные симптомы — мышечная и головная боль, лихорадка и подозрение на пневмонию. Инфицирование происходит через вдыхание водяных брызг, которые содержат патогенную бактерию Legionella pneumophila.

Источник: Polsatnews