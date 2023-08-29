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Число заболевших и умерших в Польше от болезни легионеров растет: бактерию находят в джакузи и душевых

29 августа 2023, 18:46
Валентина Андрейко журналіст
лаборанти
Источник: Unsplash

География легионеллеза расширяется. Жертвы болезни уже не только в Подкарпатье, но и в других регионах Польши. Их количество растет.

По состоянию на вторник, легионеллез уже убил 14 человек, еще более 159 человек заболели.

Бактерии легионеллы встречаются главным образом в воде – в душевых головках, гидромассажных ваннах, плавательных бассейнах и озерах, а также в разбрызгивателях, лейках и влажном садовом компосте. Развитию бактерии способствует высокая температура.

Уже есть результаты испытаний проб, взятых из установки горячего водоснабжения муниципального водопровода Жешува — в четырех из девяти проб воды, взятых на исследование 18 августа, обнаружены бактерии

Что такое болезнь легионеров?

Болезнь легионеров, она же легионеллез – это форма пневмонии, вызываемая бактериями легионеллы. Заболевание приводит к летальному исходу в 1 из 10 случаев, а заболеваемость за последние годы выросла в мире почти в четыре раза .

Бактерии легионеллы обнаруживают в:

  • джакузи;
  • гидромассажных ваннах;
  • кранах;
  • душевых насадках;
  • фонтанах;
  • природных пресных водоемах (озерах, реках, ручьях);
  • влажном садовом компосте;
  • лейках;
  • разбрызгивателях.

Многие люди, подвергшиеся воздействию бактерии легионеллы, не болеют 

Однако если заболевание все же возникло, очень важно немедленно обратиться к врачу. Болезнь легионеров – серьезное, опасное для жизни заболевание, требующее незамедлительного лечения.

Симптомы болезни легионеров обычно появляются в течение 2-14 дней после контакта с бактериями (так называемый инкубационный период). Они похожи на симптомы других видов пневмонии:

  • температура выше 40°С;
  • озноб;
  • кашель, кашель со слизью или кровью;
  • одышка;
  • головная боль;
  • боли в мышцах;
  • боль в груди;
  • усталость;
  • отсутствие аппетита;
  • тошнота и рвота;
  • диарея;
  • спутанность сознания;
  • судороги.

Кто больше всего подвержен риску заболеть легионеллезом?

Это пожилые люди, страдающие хроническими болезнями легких. Также те, кто имеет ослабленную иммунную систему из-за другого заболевания, например, онкологии.

Лечение обычно включает антибиотики (пероральные или внутривенные) в течение 10-14 дней. Некоторые пациенты могут также получать внутривенные жидкости для предотвращения обезвоживания.

В настоящее время вакцины против болезни легионеров не существует.

Есть и хорошая новость — выздоровел первый пациент — мужчина примерно 70 лет, он выписан из Университетской клинической больницы в Жешуве.

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Источник: Strona Zdrowia

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