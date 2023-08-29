География легионеллеза расширяется. Жертвы болезни уже не только в Подкарпатье, но и в других регионах Польши. Их количество растет.

По состоянию на вторник, легионеллез уже убил 14 человек, еще более 159 человек заболели.

Бактерии легионеллы встречаются главным образом в воде – в душевых головках, гидромассажных ваннах, плавательных бассейнах и озерах, а также в разбрызгивателях, лейках и влажном садовом компосте. Развитию бактерии способствует высокая температура.

Уже есть результаты испытаний проб, взятых из установки горячего водоснабжения муниципального водопровода Жешува — в четырех из девяти проб воды, взятых на исследование 18 августа, обнаружены бактерии

Что такое болезнь легионеров?

Болезнь легионеров, она же легионеллез – это форма пневмонии, вызываемая бактериями легионеллы. Заболевание приводит к летальному исходу в 1 из 10 случаев, а заболеваемость за последние годы выросла в мире почти в четыре раза .

Бактерии легионеллы обнаруживают в:

джакузи;

гидромассажных ваннах;

кранах;

душевых насадках;

фонтанах;

природных пресных водоемах (озерах, реках, ручьях);

влажном садовом компосте;

лейках;

разбрызгивателях.

Многие люди, подвергшиеся воздействию бактерии легионеллы, не болеют

Однако если заболевание все же возникло, очень важно немедленно обратиться к врачу. Болезнь легионеров – серьезное, опасное для жизни заболевание, требующее незамедлительного лечения.

Симптомы болезни легионеров обычно появляются в течение 2-14 дней после контакта с бактериями (так называемый инкубационный период). Они похожи на симптомы других видов пневмонии:

температура выше 40°С;

озноб;

кашель, кашель со слизью или кровью;

одышка;

головная боль;

боли в мышцах;

боль в груди;

усталость;

отсутствие аппетита;

тошнота и рвота;

диарея;

спутанность сознания;

судороги.

Кто больше всего подвержен риску заболеть легионеллезом?

Это пожилые люди, страдающие хроническими болезнями легких. Также те, кто имеет ослабленную иммунную систему из-за другого заболевания, например, онкологии.

Лечение обычно включает антибиотики (пероральные или внутривенные) в течение 10-14 дней. Некоторые пациенты могут также получать внутривенные жидкости для предотвращения обезвоживания.

В настоящее время вакцины против болезни легионеров не существует.

Есть и хорошая новость — выздоровел первый пациент — мужчина примерно 70 лет, он выписан из Университетской клинической больницы в Жешуве.

Источник: Strona Zdrowia