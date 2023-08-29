География легионеллеза расширяется. Жертвы болезни уже не только в Подкарпатье, но и в других регионах Польши. Их количество растет.
По состоянию на вторник, легионеллез уже убил 14 человек, еще более 159 человек заболели.
Бактерии легионеллы встречаются главным образом в воде – в душевых головках, гидромассажных ваннах, плавательных бассейнах и озерах, а также в разбрызгивателях, лейках и влажном садовом компосте. Развитию бактерии способствует высокая температура.
Уже есть результаты испытаний проб, взятых из установки горячего водоснабжения муниципального водопровода Жешува — в четырех из девяти проб воды, взятых на исследование 18 августа, обнаружены бактерии
Что такое болезнь легионеров?
Болезнь легионеров, она же легионеллез – это форма пневмонии, вызываемая бактериями легионеллы. Заболевание приводит к летальному исходу в 1 из 10 случаев, а заболеваемость за последние годы выросла в мире почти в четыре раза .
Бактерии легионеллы обнаруживают в:
- джакузи;
- гидромассажных ваннах;
- кранах;
- душевых насадках;
- фонтанах;
- природных пресных водоемах (озерах, реках, ручьях);
- влажном садовом компосте;
- лейках;
- разбрызгивателях.
Многие люди, подвергшиеся воздействию бактерии легионеллы, не болеют
Однако если заболевание все же возникло, очень важно немедленно обратиться к врачу. Болезнь легионеров – серьезное, опасное для жизни заболевание, требующее незамедлительного лечения.
Симптомы болезни легионеров обычно появляются в течение 2-14 дней после контакта с бактериями (так называемый инкубационный период). Они похожи на симптомы других видов пневмонии:
- температура выше 40°С;
- озноб;
- кашель, кашель со слизью или кровью;
- одышка;
- головная боль;
- боли в мышцах;
- боль в груди;
- усталость;
- отсутствие аппетита;
- тошнота и рвота;
- диарея;
- спутанность сознания;
- судороги.
Кто больше всего подвержен риску заболеть легионеллезом?
Это пожилые люди, страдающие хроническими болезнями легких. Также те, кто имеет ослабленную иммунную систему из-за другого заболевания, например, онкологии.
Лечение обычно включает антибиотики (пероральные или внутривенные) в течение 10-14 дней. Некоторые пациенты могут также получать внутривенные жидкости для предотвращения обезвоживания.
В настоящее время вакцины против болезни легионеров не существует.
Есть и хорошая новость — выздоровел первый пациент — мужчина примерно 70 лет, он выписан из Университетской клинической больницы в Жешуве.
Источник: Strona Zdrowia