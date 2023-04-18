Правительство Аргентины вынуждено констатировать, что страна переживает одну из самых мощных вспышек опасной болезни, которую разносят комары, — лихорадки Денге.

Уже сейчас зарегистрировано более 41 тыс. случаев болезни.

— Комары aedes aegypti, являющиеся переносчиками лихорадки, в связи с повышением температуры в стране и в мире, приобрели способность душе быстро размножаться и распространяться, — рассказала биолог Национальной комиссии по атомной энергии (CNEA) Марианела Гарсия Альба.

Биологи CNEA уже почти 7 лет экспериментируют с радиационной стерилизацией самцов этих насекомых. Они стерилизуют 10 000 самцов комара aedes aegypti еженедельно и поставили цель увеличить этот показатель до 500 000.

Гарсия Альба объяснила, что стерилизация происходит с помощью ионизирующего облучения. Потомство стерилизованных самцов становится нежизнеспособным. Стерилизованных самцов выпускают на поля и отныне их потомство становится нежизнеспособным.

— Выпуская в природу таких стерилизованных самцов, мы сможем существенно уменьшить популяцию комаров-переносчиков, — сказала биолог. Читайте также: Укусил комар – ампутировали ноги. История голландца, живущего в Таиланде

Источник: Malay Mail