Уряд Аргентини змушений констатувати, що країна переживає один з найпотужніших спалахів небезпечної хвороби, яку розносять комарі, – лихоманки Денге.

Вже зараз зареєстровано понад 41 тис. випадків хвороби.

– Комарі aedes aegypti, що є переносниками лихоманки, у зв’язку з підвищенням температури в країні та й у світі, набули здатності душе швидко розмножуватися і поширюватися, – розповіла біолог Національної комісії з атомної енергії (CNEA) Маріанела Гарсія Альба.

Біологи CNEA вже майже 7 років експериментують з радіаційною стерилізацією самців цих комах. Вони стерилізують 10 000 самців комара aedes aegypti щотижня і мають на меті збільшити цей показник до 500 000.

Гарсія Альба пояснила, що стерилізація відбувається за допомогою іонізуючого опромінення. Потомство стерилізованих самців стає нежиттєздатним. Стерилізовані самці випускаються на поля і їхнє потомство стає нежиттєздатним.

– Випускаючи в природу таких стерилізованих самців, ми зможемо суттєво зменшити популяцію комарів-переносників, – сказала біологиня.

Джерело: Malay Mail