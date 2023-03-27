Специалисты Береговской больницы имени Бертолона Линнера, что на Закарпатье, удалили 65-летнему пациенту опухоль шеи весом более двух килограммов. Об этом сотрудники хирургического отделения медучерждения сообщили на своей странице в Facebook.

— Больной обратился с жалобами на наличие гигантской опухоли шеи, невозможность спать в течение многих лет в лежащем положении, только сидя, из-за сжатия опухолью дыхательных путей, — говорится в сообщении.

После комплексного обследования, 3 марта мужчина был прооперирован по поводу удаления опухоли шеи, вес которой составил больше 2 кг.

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По информации медиков, послеоперационный период протекал успешно. Состояние больного значительно улучшилось, удушье исчезло, появилась возможность спать в физиологическом лежачем положении без страха задохнуться.

На пятые сутки мужчина выписан из больницы в хорошем состоянии на амбулаторное лечение.

По словам врачей, гигантские опухоли шеи встречаются редко: обычно их удаляют на ранних стадиях развития. Но в некоторых случаях при несвоевременном обращении за медицинской помощью они приобретают огромные размеры.

Источник: Береговская больница им. Бертолона Линнера