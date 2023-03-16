Специалисты больницы Святого Мартина в Мукачево успешно провели операцию, которая длилась больше восьми часов, молодой женщине с крупной злокачественной опухолью щитовидной железы.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Анна из села Сускова, что недалеко от Мукачево, не так давно обратилась к врачам по поводу неприятных ощущений в горле, — пишут медики.

Сейчас смотрят

По их словам, многочисленные обследования указали на страшный диагноз — рак щитовидной железы с прорастанием опухоли. У женщины наблюдался компрессионный синдром (удушье) из-за больших размеров образования.

Медики Мукачево совместно со специалистами Закарпатского противоопухолевого центра взялись за непростую операцию, чтобы спасти жизнь пациентке.

Сложность вмешательства заключалась в том, что опухоль находилась очень близко к жизненно важным артериям и нервным соединениям.

Операция длилась восемь с половиной часов. Пока в операционной целая бригада квалифицированных врачей удаляла опухоль, мать девушки, ее муж, брат-священник и папа, который сейчас находится на фронте, не переставали молиться и верили, что все пройдет хорошо.

Операция прошла успешно. Родные не отходят от постели девушки и не сдерживают слез счастья. Сейчас Аня находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Ее жизни уже ничего не угрожает.

Источник: Больница Святого Мартина