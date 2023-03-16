Фахівці лікарні Святого Мартина в Мукачеві успішно провели операцію, яка тривала більше восьми годин, молодій жінці з великою злоякісною пухлиною щитоподібної залози.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Ганна з села Сускова, що недалеко від Мукачева, не так давно звернулася до лікарів з приводу неприємних відчуттів в горлі, – пишуть медики.

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За їхніми словами, численні обстеження вказали на страшний діагноз – рак щитоподібної залози з проростанням пухлини. У жінки спостерігався компресійний синдром (задуха) через великі розміри утворення.

Медики Мукачева спільно з фахівцями Закарпатського протипухлинного центру взялися за непросту операцію, щоб врятувати життя пацієнтці.

Складність втручання полягала в тому, що пухлина знаходилася дуже близько до життєво важливих артерій і нервових з’єднань.

Операція тривала вісім з половиною годин. Поки в операційній ціла бригада кваліфікованих лікарів видаляла пухлину, мати дівчини, її чоловік, брат-священик і тато, який зараз знаходиться на фронті, не переставали молитися і вірили, що все пройде добре.

Операція пройшла успішно. Рідні не відходять від ліжка дівчини і не стримують сліз щастя. Зараз Аня перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Її життю вже нічого не загрожує.

Джерело: Лікарня Святого Мартина