Фахівці Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера, що на Закарпатті, видалили 65-річному пацієнту пухлину шиї вагою понад два кілограми. Про це співробітники хірургічного відділення медустанови повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Хворий звернувся зі скаргами на наявність гігантської пухлини шиї, неможливість спати протягом багатьох років в лежачому положенні, тільки сидячи, через стиснення пухлиною дихальних шляхів, – йдеться в повідомленні.

Після комплексного обстеження, 3 березня чоловік був прооперований з приводу видалення пухлини шиї, вага якої склала більше 2 кг.

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За інформацією медиків, післяопераційний період протікав успішно. Стан хворого значно покращився, задуха зникла, з’явилася можливість спати у фізіологічному лежачому положенні без страху задихнутися.

На п’яту добу чоловік виписаний з лікарні в хорошому стані на амбулаторне лікування.

За словами лікарів, гігантські пухлини шиї зустрічаються рідко: зазвичай їх видаляють на ранніх стадіях розвитку. Але в деяких випадках при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою вони набувають величезні розміри.

Джерело: Берегівська лікарня ім. Бертолона Ліннера