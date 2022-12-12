Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували новонароджене немовля, яке з’явилося на світ з півкілограмовою пухлиною розміром з голову в області куприка.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники клініки.

За їхніми словами, пухлина росла разом з дитиною і перетискала внутрішні органи ще в лоні матері.

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– При вазі дитини 3 200 кг, більше 500 г важила крижово-куприкова тератома, – пишуть медики.

За їхніми словами, йдеться про вроджену пухлину, яка зустрічається у одного з 35 тис. малюків.

Медики відзначають, що про наявність вродженої вади 24-річна мама дізналася ще на 32-му тижні вагітності. Жінка одразу звернулася по допомогу до хірургів лікарні Святого Миколая, куди хлопчик потрапив на п’яту добу після народження. Його одразу почали готувати до операції.

– Тератома третього типу, найскладнішого для видалення, частково розташовувалася також в черевній порожнині дитини. Пухлина щільно прилягала до тазових органів, прямої кишки і м’язових комплексів, які її фіксують, – пояснили хірурги.

За їхніми словами, щоб пряма кишка у хлопчика повноцінно функціонувала, вони ювелірно видалили пухлину і частково зберегли м’язові тканини.

Повідомляється, що зараз малюк почувається добре.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова