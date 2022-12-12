Специалисты больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали новорожденного младенца, который появился на свет с полукилограммовой опухолью размером с голову в области копчика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

По их словам, опухоль росла вместе с ребенком и пережимала внутренние органы еще в лоне матери.

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— При весе ребенка 3 200 кг, более 500 г весила крестцово-копчиковая тератома, — пишут медики.

По их словам, речь идет о врожденной опухоли, которая встречается у одного из 35 тыс. малышей.

Медики отмечают, что о наличии врожденного порока 24-летняя мама узнала еще на 32 неделе беременности. Женщина сразу обратилась за помощью к хирургам больницы Святого Николая, куда мальчик попал на пятые сутки после рождения. Его сразу начали готовить к операции.

— Тератома третьего типа, самого сложного для удаления, частично располагалась также в брюшной полости ребенка. Опухоль плотно прилегала к тазовым органам, прямой кишке и мышечным комплексам, которые ее фиксируют, — объяснили хирурги.

По их словам, чтобы прямая кишка у мальчика полноценно функционировала, они ювелирно удалили опухоль и частично сохранили мышечные ткани.

Сообщается, что сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Источник: Первое медобъединение Львова