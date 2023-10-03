23-летний Николас Кратка из Лос-Анджелеса решил съесть ленточных червей, которые обнаружил в рыбе во время рыбалки.

Вскоре после потребления червей он почувствовал неприятные побочные эффекты и срочно обратился к врачу.

Врач предупредил его о возможном риске распространения паразитов в организме, что угрожало здоровью зрения и мозга.

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Николас поделился своим опытом в TikTok, где видео быстро стало вирусным и набрало 9 млн просмотров.

Мужчина заявил, что не жалеет о своем эксперименте и даже намерен попробовать другие необычные и потенциально опасные блюда в будущем.

Николас отметил, что это событие было полностью его инициативой, и предупредил других не повторять подобных экспериментов.

Ленточные черви могут нанести вред органам пищеварительного тракта и вызвать различные неприятные симптомы, включая диарею, боль в животе, тошноту и слабость.

Важно немедленно обращаться к специалисту и проводить соответствующее лечение в случае заражения паразитами.

Следует помнить, что глисты могут распространяться различными путями, включая контакт с инфицированным калом, загрязненную воду и недоваренную пищу. Поэтому важно соблюдать правила гигиены и быть осторожным в выборе пищи и напитков.