23-річний Ніколас Кратка із Лос-Анджелеса вирішив з’їсти стрічкових черв’яків, які виявив у рибі під час риболовлі.

Ніколас вирішив спробувати черв’яків після того, як знайшов їх в рибі.

Невдовзі після споживання черв’яків він відчув неприємні побічні ефекти, і терміново звернувся до лікаря.

Зараз дивляться

Лікар попередив його про можливий ризик поширення паразитів в організмі, що загрожувало здоров’ю зору та мозку.

Ніколас поділився своїм досвідом у TikTok, де відео швидко стало вірусним і набрало дев’ять млн переглядів.

Чоловік заявив, що не жалкує про свій експеримент і навіть має намір спробувати інші незвичайні та потенційно небезпечні страви у майбутньому.

Ніколас наголосив, що ця подія була повністю його ініціативою і попередив інших не повторювати подібних експериментів.

Стрічкові черв’яки можуть завдати шкоди органам травного тракту та спричинити різні симптоми, включаючи діарею, біль у животі, нудоту та слабкість.

За необхідності, важливо негайно звертатися до фахівця і проводити відповідне лікування у випадку зараження паразитами.

Слід пам’ятати, що глисти можуть поширюватися різними шляхами, включаючи контакт з інфікованим калом, забруднену воду та недоварену їжу. Тому важливо дотримуватися правил гігієни та бути обережним у виборі їжі та напоїв.