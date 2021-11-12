Ученые и лидеры мнений прогнозируют, что пандемия коронавируса рано или поздно закончится. Однако вирус не уйдет окончательно, есть предположения что он будет циркулировать, как грипп.

И борьба с ним будет похожа на те меры, которые человечество сейчас предпринимает, чтобы обуздать грипп.

— Мы много думали о том, как выглядит эндемическая фаза, и о данных, которые нам нужно собрать во время нее. Конечно, прямо сейчас мы собираем данные о случаях, госпитализациях, смертях. Вопрос в том, какие показатели окажутся наилучшими в будущем? И, вероятно, нужно моделировать их на примере гриппа, — отметила директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

И хотя сейчас есть предварительные прогнозы, никто пока не берется точно предсказывать развитие ситуации.

— Когда вы думаете о пандемии, вы находитесь в фазе пандемии, а затем у вас фаза замедления, контроля, а потом, надеюсь, у вас будет ликвидация и, возможно, искоренение, — уточнил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Точно так же неизвестно пока, какой перечень действий нужно предпринять, чтобы остановить активное распространение коронавируса.

— Мы знаем, что еще многое предстоит сделать, чтобы остановить распространение коронавируса и положить конец пандемии. Мы по-прежнему наблюдаем слишком много новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей, — отметила представитель CDC Кристен Нордлунд.

Однако людей призывают активно вакцинироваться. Поскольку именно вакцинация помогает бороться с вирусом.

Уже два года человечество живет с коронавирусом. За это время он унес жизни более 5 млн людей. Однако пока вирус не удалось окончательно остановить.