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Сповільнення, контроль, ліквідація… Яким буде кінець Covid-пандемії

12 Листопада 2021, 12:41
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
учитель
Джерело: Depositphotos

Науковці та лідери думок прогнозують, що пандемія коронавірусу рано чи пізно закінчиться. Однак вірус не піде остаточно, є припущення, що він циркулюватиме, як грип.

І боротьба з ним буде схожа на ті заходи, які людство наразі вживає, щоб приборкати грип.

– Ми багато думали про те, який вигляд має ендемічна фаза, а ще про дані, які нам потрібно зібрати під час неї. Звісно, прямо зараз ми збираємо дані про випадки, госпіталізації, смерті. Питання, які показники виявляться найкращими в майбутньому? І, ймовірно, варто моделювати їх на прикладі грипу, – зазначила директор Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі.

І хоча зараз є попередні прогнози, точно ніхто поки що не береться передбачати розвиток ситуації.

– Коли ви думаєте про пандемію, ви перебуваєте у фазі пандемії, а потім у вас фаза уповільнення, контролю, а тоді, сподіваюся, у вас буде зупинення та, можливо, вихід, – уточнив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Так само поки що невідомо, який перелік дій слід зробити, щоб зупинити активне поширення коронавірусу.

– Ми знаємо, що ще багато потрібно зробити, щоб зупинити поширення коронавірусу і покласти край пандемії. Ми все ще спостерігаємо надто багато нових випадків захворювання, госпіталізацій та смертей, – зазначила представник CDC Крістен Нордлунд.

Однак людей закликають активно вакцинуватися. Бо саме щеплення допомагає боротися з вірусом.

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Уже два роки людство живе із коронавірусом. За цей час він забрав життя понад 5 млн людей. Однак поки що вірус не вдалося остаточно зупинити.

Джерело
CNN
Теги
епідемія , Коронавірус Covid-19 , прогноз
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