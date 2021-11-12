Науковці та лідери думок прогнозують, що пандемія коронавірусу рано чи пізно закінчиться. Однак вірус не піде остаточно, є припущення, що він циркулюватиме, як грип.

І боротьба з ним буде схожа на ті заходи, які людство наразі вживає, щоб приборкати грип.

– Ми багато думали про те, який вигляд має ендемічна фаза, а ще про дані, які нам потрібно зібрати під час неї. Звісно, прямо зараз ми збираємо дані про випадки, госпіталізації, смерті. Питання, які показники виявляться найкращими в майбутньому? І, ймовірно, варто моделювати їх на прикладі грипу, – зазначила директор Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі.

І хоча зараз є попередні прогнози, точно ніхто поки що не береться передбачати розвиток ситуації.

– Коли ви думаєте про пандемію, ви перебуваєте у фазі пандемії, а потім у вас фаза уповільнення, контролю, а тоді, сподіваюся, у вас буде зупинення та, можливо, вихід, – уточнив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Так само поки що невідомо, який перелік дій слід зробити, щоб зупинити активне поширення коронавірусу.

– Ми знаємо, що ще багато потрібно зробити, щоб зупинити поширення коронавірусу і покласти край пандемії. Ми все ще спостерігаємо надто багато нових випадків захворювання, госпіталізацій та смертей, – зазначила представник CDC Крістен Нордлунд.

Однак людей закликають активно вакцинуватися. Бо саме щеплення допомагає боротися з вірусом.

Уже два роки людство живе із коронавірусом. За цей час він забрав життя понад 5 млн людей. Однак поки що вірус не вдалося остаточно зупинити.