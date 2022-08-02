Президент Джо Байден назначит высших должностных лиц из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям( FEMA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые будут выполнять функции координаторов Белого дома по борьбе с растущей вспышкой оспы обезьян.

— Эта пара будет координировать стратегию и операции по борьбе с текущей вспышкой оспы обезьян, включая справедливое увеличение доступности тестов, вакцинации и лечения, — говорится в заявлении Белого дома.

Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям и главный научный советник Байдена Энтони Фаучи высоко оценил эти намерения, поскольку, по его словам, речь идет о действительно серьезной проблеме.

Тем не менее, администрация Байдена столкнулась с критикой из-за темпов доступности вакцины от обезьяньей оспы.

Сейчас смотрят

Клиники в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, не получили достаточно вакцины, чтобы удовлетворить спрос.

Между тем, Калифорния в понедельник, 1 августа, стала вторым штатом после Нью-Йорка за три дня, объявившим чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за обезьяньей оспы.

Белый дом заявил, что сделал доступными более 1,1 млн доз вакцины и помог увеличить внутренний диагностический потенциал до 80 тыс. тестов в неделю.

Однако этого, как показывает текущая ситуация, явно недостаточно для борьбы с распространением вируса.

Напомним, что в США первый случай заражения вирусом оспы обезьян был зарегистрирован 18 мая, и в настоящее время зарегистрировано более 5 800 подтвержденных инфекций.