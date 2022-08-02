Президент Джо Байден призначить вищих посадових осіб з Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) і Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), які будуть виконувати функції координаторів Білого дому по боротьбі зі зростаючим спалахом віспи мавп.

– Ця пара буде координувати стратегію і операції по боротьбі з поточним спалахом віспи мавп, включаючи справедливе збільшення доступності тестів, вакцинації та лікування, – йдеться в заяві Білого дому.

Головний експерт країни з інфекційних захворювань і головний науковий радник Байдена Ентоні Фаучі високо оцінив ці наміри, оскільки, за його словами, йдеться про дійсно серйозну проблему.

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Тим не менш, адміністрація Байдена зіткнулася з критикою через темпи доступності вакцини від мавпячої віспи.

Клініки у великих містах, таких як Нью-Йорк і Сан-Франциско, не отримали достатньо вакцини, щоб задовольнити попит.

Тим часом, Каліфорнія в понеділок, 1 серпня, стала другим штатом після Нью-Йорка за три дні, який оголосив надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров’я через мавпячу віспу.

Білий дім заявив, що зробив доступними понад 1,1 млн доз вакцини і допоміг збільшити внутрішній діагностичний потенціал до 80 тис. тестів на тиждень.

Однак цього, як показує поточна ситуація, вочевидь недостатньо для боротьби з поширенням вірусу.

Нагадаємо, що в США перший випадок зараження на вірус віспи мавп був зареєстрований 18 травня, і наразі зареєстровано понад 5 800 підтверджених інфекцій.