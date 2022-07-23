Мітч Томпсон з Каліфорнії наприкінці червня отримав позитивний результат на коронавірус. Хвороба протікала важко, але чоловік був певний, що то Covid-19. Але потім Томпсон помітив невеликі червоні плями по всьому тілу: на спині, шиї, руках, ногах.

Лікар чоловіка одразу запідозрив мавпячу віспу і запевнив свого пацієнта, що той підчепив одразу два віруси.

Томпсон почувався дуже погано, в нього була сильна лихоманка, утруднене дихання, озноб, біль у тілі та висип на шкірі.

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– Найгірше, що я навіть не міг встати з ліжка і зробити ковток води, – згадує чоловік.

Професор медицини та спеціаліст з інфекційних захворювань Стенфорда, лікар Дін Вінслоу сказав, що одночасно захворіти на мавпячу віспу та Covid-19 реально, але це рідкісний випадок.

– Це просто неймовірна невдача. Адже коронавірус і віспа – це дуже різні віруси, – підсумував лікар Вінслоу.

Джерело: NBC