Митч Томпсон из Калифорнии в конце июня получил положительный результат на коронавирус. Болезнь протекала тяжело, но мужчина был уверен, что это Covid-19. Но потом Томпсон заметил небольшие красные пятна по всему телу: на спине, шее, руках, ногах.

Врач мужчины сразу заподозрил обезьянью оспу и заверил своего пациента, что тот подцепил сразу два вируса.

Томпсон чувствовал себя очень плохо, у него была сильная лихорадка, затрудненное дыхание, озноб, боль в теле и сыпь на коже.

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— Хуже всего, что я даже не мог встать с кровати и сделать глоток воды, — вспоминает мужчина.

Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфорда, доктор Дин Уинслоу сказал, что одновременно заболеть обезьяной оспой и Covid-19 реально, но это редкий случай.

– Это просто невероятная неудача. Ведь коронавирус и оспа – это очень разные вирусы, – подытожил врач Уинслоу.

Источник: NBC