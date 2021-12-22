Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Стала девятой в мире: Турция получила свою, отечественную Covid-вакцину Turkovac

22 декабря 2021, 16:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Турция
Источник: Depositphotos

Сегодня, 22 декабря, глава Министерства здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сообщил о том, что в стране одобрена для экстренного применения отечественная вакцина от коронавирусной инфекции Turkovac.

Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию (TITCK).

Свое сообщение министр здравоохранения обнародовал в формате обращения к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

— Я нахожусь на одном из объектов, где налажено серийное производство вакцины. Это успех всего турецкого народа под вашим руководством, — сказал Коджа.

Таким образом, Турция стала девятой страной в мире, где налажено серийное производство инактивированной вакцины отечественного производства.

В свою очередь турецкий лидер поздравил разработчиков вакцинального препарата, отметив, что отныне страна готова поделиться своей вакциной Turkovac со всем человечеством.

Читайте также:
Стала девятой в мире: Турция получила свою, отечественную Covid-вакцину TurkovacПрививка от Covid-19: в Польше с 16 декабря начинается вакцинация детей 5-11 лет

Президент Эрдоган назвал Turkovac символом решимости турецких властей защищать здоровье своих граждан от смертельно опасного вируса.

Источник: АА

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , Реджеп Эрдоган , Турция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка