Сегодня, 22 декабря, глава Министерства здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сообщил о том, что в стране одобрена для экстренного применения отечественная вакцина от коронавирусной инфекции Turkovac.

Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию (TITCK).

Свое сообщение министр здравоохранения обнародовал в формате обращения к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

— Я нахожусь на одном из объектов, где налажено серийное производство вакцины. Это успех всего турецкого народа под вашим руководством, — сказал Коджа.

Таким образом, Турция стала девятой страной в мире, где налажено серийное производство инактивированной вакцины отечественного производства.

В свою очередь турецкий лидер поздравил разработчиков вакцинального препарата, отметив, что отныне страна готова поделиться своей вакциной Turkovac со всем человечеством.

Президент Эрдоган назвал Turkovac символом решимости турецких властей защищать здоровье своих граждан от смертельно опасного вируса.

Источник: АА