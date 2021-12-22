Сьогодні, 22 грудня, глава Міністерства охорони здоров’я Туреччини Фахреддін Коджа повідомив про те, що в країні схвалена для екстреного застосування вітчизняна вакцина від коронавірусної інфекції Turkovac.

Дозвіл видано турецьким агентством з лікарських препаратів та медичного обладнання (TITCK).

Своє повідомлення міністр охорони здоров’я оприлюднив у форматі звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

– Я перебуваю на одному з об’єктів, де налагоджено серійне виробництво вакцини. Це успіх всього турецького народу під вашим керівництвом, – сказав Коджа.

Таким чином, Туреччина стала дев’ятою країною в світі, де налагоджено серійне виробництво інактивованої вакцини вітчизняного виробництва.

У свою чергу турецький лідер привітав розробників вакцинального препарату, зазначивши, що відтепер країна готова поділитися своєю вакциною Turkovac з усім людством.

Президент Ердоган назвав Turkovac символом рішучості турецької влади захищати здоров’я своїх громадян від смертельно небезпечного вірусу.

Джерело: АА