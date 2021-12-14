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Прививка от Covid-19: в Польше с 16 декабря начинается вакцинация детей 5-11 лет

14 декабря 2021, 18:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Прививка от Covid-19: в Польше с 16 декабря начинается вакцинация детей 5-11 лет
Источник: Depositphotos

14 декабря в Польше началась регистрация детей 5-11 лет на прививку против Covid-19. Вакцинироваться можно уже с 16 декабря.

Вакцинация состоит из двух доз с интервалом между первой и второй прививками должно быть не менее 21 дня. Если ребенок 5-11 лет принадлежит к группе риска: имеет тяжелые иммунные нарушения, то график первичной иммунизации состоит из трех доз. Основная схема – две дозы с интервалом не менее 21 дня и дополнительная интервалом не менее 28 дней после полной первичной иммунизации.

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Следует отметить, что направления на вакцинацию детям 5-11 лет будут выдаваться системой автоматически с момента, когда ребенку исполняется пять лет.

В Украине пока разрешено вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет, причем независимо от того, находятся ли они в группе риска. С начала пандемии считалось, что дети легче переносят коронавирус и не нуждаются в вакцинации.

Однако штамм Дельта, который оказался опаснее своих предшественников, стал  поражать детей. Все чаще дети попадают в больницы с тяжелым течением болезни. Итак, вакцинация малышей оказалась необходимой для защиты здоровья.

TVP3.

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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