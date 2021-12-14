14 грудня у Польщі розпочалася реєстрація дітей 5-11 років на щеплення проти Covid-19. Вакцинуватися можна буде уже з 16 грудня .

Вакцинація складається з двох доз з інтервалом між першим і другим щепленнями має бути не менше 21 дня. Якщо дитина 5-11 років належить до груп ризику: має тяжкі імунні порушення, то графік первинної імунізації складається з трьох доз. Основна схема – дві дози з інтервалом не менше 21 дня та додаткова інтервалом не менше 28 днів після повної первинної імунізації.

Варто зазначити, що направлення на вакцинацію дітям 5-11 років будуть видаватися системою автоматично з моменту, коли дитині виповнюється п’ять років.

В Україні поки що дозволено вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, причому незалежно від того, чи перебувають вони у групі ризику. С початку пандемії вважалося, що діти легше переносять коронавірус та не потребують вакцинації.

Однак штам Дельта, який виявився небезпечнішим за своїх попередників, почав вражати дітей. Все частіше діти потрапляють до лікарень з важким перебігом хвороби. Отже, вакцинація малечі виявилася необхідною для захисту здоров’я.

Джерело: TVP3.