Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Щеплення від Covid-19: у Польщі з 16 грудня розпочинається вакцинація дітей 5-11 років

14 Грудня 2021, 18:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Щеплення від Covid-19: у Польщі з 16 грудня розпочинається вакцинація дітей 5-11 років
Джерело: Depositphotos

14 грудня у Польщі  розпочалася реєстрація дітей 5-11 років на щеплення проти Covid-19. Вакцинуватися можна буде уже з 16 грудня.

Вакцинація складається з двох доз з інтервалом між першим і другим щепленнями має бути  не менше 21 дня. Якщо дитина 5-11 років належить до груп ризику: має тяжкі імунні порушення, то графік первинної імунізації складається з трьох доз. Основна схема – дві дози з інтервалом не менше 21 дня та додаткова  інтервалом не менше 28 днів після повної первинної імунізації.

Читайте також:
школа девочкаВакцинація дітей – у США пункти щеплення хочуть відкрити у початкових школах

Варто зазначити, що направлення на вакцинацію дітям 5-11 років будуть видаватися системою автоматично  з моменту, коли дитині виповнюється п’ять років.

В Україні поки що дозволено вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, причому незалежно від того, чи перебувають вони у групі ризику. С початку пандемії вважалося, що діти легше переносять коронавірус та не потребують вакцинації.

Однак штам Дельта, який виявився небезпечнішим за своїх попередників, почав вражати дітей. Все частіше діти потрапляють до лікарень з важким перебігом хвороби. Отже, вакцинація малечі виявилася необхідною для захисту здоров’я.

Джерело: TVP3.

Теги
Вакцинація , Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка