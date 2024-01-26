40-летняя жительница Львовской области родила 11-го ребенка. Роды проходили во Львовской областной клинической больнице.

Рождение малыша

Роды прошли без осложнений, на свет появился здоровый мальчик с весом 3 кг 700 г. Малыша назвали Святослав.

Перед родами Ирина, будущая мать, находилась под наблюдением медиков в отделении экстрагенитальной патологии.

Сейчас смотрят

Большая семья

Ирина рассказала врачам, что ее старшему сыну уже 17 лет.

В семье теперь растет девять девочек и два мальчика.

25 января многодетную маму выписали из больницы. Из родильного отделения она выехала с подарками для малыша, среди которых корзина для перевозки ребенка, ванночка, пеленки, подгузники, одежда и разнообразные игрушки для младшего сына.

Источник: Львовская областная клиническая больница

Фото: Львовская областная клиническая больница