40-річна жителька Львівської області народила 11-ту дитину. Пологи проходили у Львівській обласній клінічній лікарні.
Народження малюка
Пологи пройшли без ускладнень, на світ з’явився здоровий хлопчик із вагою 3 кг 700 г. Малюка назвали Святослав.
Перед пологами Ірина, майбутня мати, перебувала під спостереженням медиків у відділенні екстрагенітальної патології.
Зараз дивляться
Велика родина
Ірина розповіла лікарям, що її найстаршому сину вже 17 років.
В сім’ї тепер зростає дев’ять дівчаток і два хлопчики.
25 січня багатодітну маму виписали з лікарні. З пологового відділення вона виїхала з подарунками для малюка, серед яких корзина для перевезення дитини, ванночка, пелюшки, підгузки, одяг та різноманітні іграшки для наймолодшого сина.
Читайте також:Народити в 50 і пізніше: учені з’ясували, на який термін можна відтермінувати настання менопаузи
Джерело: Львівська обласна клінічна лікарня