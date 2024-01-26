40-річна жителька Львівської області народила 11-ту дитину. Пологи проходили у Львівській обласній клінічній лікарні.

Народження малюка

Пологи пройшли без ускладнень, на світ з’явився здоровий хлопчик із вагою 3 кг 700 г. Малюка назвали Святослав.

Перед пологами Ірина, майбутня мати, перебувала під спостереженням медиків у відділенні екстрагенітальної патології.

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Ірина розповіла лікарям, що її найстаршому сину вже 17 років.

В сім’ї тепер зростає дев’ять дівчаток і два хлопчики.

25 січня багатодітну маму виписали з лікарні. З пологового відділення вона виїхала з подарунками для малюка, серед яких корзина для перевезення дитини, ванночка, пелюшки, підгузки, одяг та різноманітні іграшки для наймолодшого сина.

Джерело: Львівська обласна клінічна лікарня

Фото: Львівська обласна клінічна лікарня