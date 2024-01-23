Команда вчених Університету Юти в США під час дослідження з’ясувала, що настання менопаузи можна відтермінувати на невизначений термін, якщо імплантувати назад у тіло тканину яєчників, узятих у жінки в молодому віці і заморожені.

За словами вчених, цей метод успішно використовувався для відновлення фертильності у хворих на рак.

Краще для здоров’я жінки

– Велика частина інтересу до відтермінування менопаузи пов’язана з фертильністю, але багато в чому це також пов’язано з ідеєю про те, що функціонуючі яєчники є кращими для здоров’я жінки, – зазначають автори дослідження.

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Повідомляється, що вченими було розроблено математичну модель старіння яєчників.

Вік має значення

Використання онлайн-калькулятора показує, що що молодша жінка за умови збереження тканини яєчника, то довше затримуватиметься її менопауза: у середньому на 19,4 року для 21-річної жінки і до 3,4 року для 40-річної. Це передбачає одну заміну, за якої 25% кори видаляється і 80% фолікулів виживають.

М енопаузу можна навіть виключити

Зазначається, що менопауза буде ще більш відтермінована, якщо тканину не буде повернуто цілком за одну операцію, а частинами з множинними замінами тканин.

– Якщо тканину яєчника заморозити у віці до 30 років, теоретично в деяких випадках менопаузу можна навіть виключити, – йдеться в дослідженні.

Однак можливість і безпека відтермінування менопаузи після 60 років мають бути клінічно оцінені, уточнили дослідники.