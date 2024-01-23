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Родить в 50 и позже: ученые выяснили, на какой срок можно отсрочить наступление менопаузы

23 января 2024, 15:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
жінки
Источник: Pixabay

Команда ученых Университета Юты в США в ходе исследования выяснила, что наступление менопаузы можно отсрочить на неопределенный срок, если имплантировать обратно в тело ткань яичников, взятых у женщины в молодом возрасте и замороженных.

По словам ученых, этот метод успешно использовался для восстановления фертильности у больных раком.

Лучше для здоровья женщины

— Большая часть интереса к отсрочке менопаузы связана с фертильностью, но во многом это также связано с идеей о том, что функционирующие яичники лучше для здоровья женщины, — отмечают авторы исследование.

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Сообщается, что учеными была разработана математическая модель старения яичников.

Возраст имеет значение

Использование онлайн-калькулятора показывают, что чем моложе женщина при сохранении ткани яичника, тем дольше будет задерживаться ее менопауза: в среднем на 19,4 года для 21-летней женщины и до 3,4 года для 40-летней. Это предполагает одну замену, при которой 25% коры удаляется и 80% фолликулов выживают.

Отмечается, что менопауза будет еще более отсрочена, если ткань не будет возвращена целиком за одну операцию, а частями с множественными заменами тканей.

Менопаузу можно даже исключить

— Если ткань яичника заморозить в возрасте до 30 лет, теоретически в некоторых случаях менопаузу можно даже исключить, — говорится в исследовании.

Однако возможность и безопасность отсрочки менопаузы после 60 лет должны быть клинически оценены, уточнили исследователи.

Источник
MedicalXpress
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