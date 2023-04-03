В столице за прошлую неделю, с 27 марта по 2 апреля, официально зарегистрировано 1 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

Среди заболевших:

774 женщины от 18 до 94 лет;

460 мужчин от 18 до 91 года;

61 девочка от 19 дней до 16 лет;

72 мальчика от 18 дней до 17 лет;

29 медицинских работников.

В Центре также сообщили, что в больницы попали 137 человек, пятеро умерли и 1 159 киевлян выздоровели.

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Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 242, в Дарницком – 212 и в Днепровском районах – 144 случая.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 514 026 случаев заболевания, 9 465 летальных исходов от вируса. Всего Covid-19 преодолели 502 782 жителя столицы.