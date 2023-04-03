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Стало більше госпіталізацій: статистика коронавірусу в Києві за минулий тиждень

3 Квітня 2023, 13:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

У столиці за минулий тиждень, із 27 березня до 2 квітня, офіційно зареєстровано 1 234 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

Серед захворілих:

  • 774 жінки від 18 до 94 років;
  • 460 чоловіків від 18 до 91 року;
  • 61 дівчинка від 19 днів до 16 років;
  • 72 хлопчики від 18 днів до 17 років;
  • 29 медичних працівників.
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У Центрі також повідомили, що до лікарень потрапили 137 осіб, п’ятеро померли і 1 159 киян одужали.

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Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському – 242, у Дарницькому – 212 і в Дніпровському районах – 144 випадки.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 514 026 випадків захворювання, 9 465 летальних випадків від вірусу. Загалом Covid-19 подолали 502 782 жителі столиці.

Джерело
КМДА
Теги
Коронавірус у Києві статистика
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