Ставший широко известным в 90-е годы как “великий приватизатор”, в недавнем прошлом высокопоставленный функционер РФ Анатолий Чубайс госпитализирован редким синдромом Гиена-Барре.

Об этом стало известно из источников из окружения Чубайса, который в марте 2022 года в спешном порядке сложил с себя полномочия спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию и уехал из России.

Первоначально о болезни Чубайса сообщила российская телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика. По ее данным, Чубайс находился в реанимации.

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— Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом — синдром Гиена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное, — цитирует Собчак сообщение самого Чубайса.

В какой стране сейчас находится Чубайс, неизвестно. В начале марта сообщалось, что его видели в Турции.

Синдром Гиена-Барре – редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

В тяжелых случаях это может приводить к параличу ног, рук или мышц лица. У 20-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание.

Согласно данным Всемирной организации здоровья, этот синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых мужчин.

Сообщается также, что большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.