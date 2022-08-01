Став широко відомим в 90-і роки як “великий приватизатор”, в недавньому минулому високопоставлений функціонер РФ Анатолій Чубайс госпіталізований з рідкісним синдромом Гієна-Барре.

Про це стало відомо з джерел з оточення Чубайса, який у березні 2022 року в спішному порядку склав з себе повноваження спецпредставника президента РФ зі сталого розвитку і виїхав з Росії.

Спочатку про хворобу Чубайса повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак з посиланням на дружину політика. За її даними, Чубайс перебував у реанімації.

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– Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом – синдром Гієна-Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний, – цитує Собчак повідомлення самого Чубайса.

В якій країні перебуває Чубайс, наразі невідомо. На початку березня повідомлялося, що його бачили в Туреччині.

Синдром Гієна-Барре – рідкісне аутоімунне захворювання, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.

У важких випадках це може призводити до паралічу ніг, рук або м’язів обличчя. У 20-30% людей уражається грудна мускулатура, що утруднює дихання.

Згідно з даними Всесвітньої організації здоров’я, цей синдром може вражати людей в будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дорослих чоловіків.

Повідомляється також, що більшість людей повністю одужують навіть у найважчих випадках синдрому.