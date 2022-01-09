Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки в городе подтвердили 437 случаев болезни

В Киеве по состоянию на 9 января подтвердили 437 новых случаев коронавируса. В столице за время пандемии зафиксировали 338 234 инфицирований.

Заболели прошедшие сутки:

265 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

156 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

9 девочк в возрасте от 3 до 16 лет

В течение прошлых суток от коронавируса в городе умерло 10 человек (4 женщин от 73 до 86 лет и 6 мужчин от 62 до 85 летлет). За все время пандемии зафиксировали 8297 летальных исходов.

В больницы Киева госпитализировали 127 больных коронавирусом.

Кроме того, активно коронавирусом в городе болеют 11 678 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Поодольском (95), Дарницком (85) и Оболонском (66) районах.

В течение прошлых суток от коронавируса в городе умерло 10 человек (4 женщины от 73 до 86 лет и 6 мужчин от 62 до 85 лет). За все время пандемии зафиксировали 8 297 летальных исходов.

В больницы Киева госпитализировали 26 больных коронавирусом и 42 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время за сутки 330 киевлянам удалось преодолеть коронавирус. Всего выздоровели уже 318 162 жителя столицы.