Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки в городе подтвердили 437 случаев болезни

В Киеве по состоянию на 9 января подтвердили 437 новых случаев коронавируса. В столице за время пандемии зафиксировали 338 234 инфицирований.
Заболели прошедшие сутки:
- 265 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;
- 156 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 9 девочк в возрасте от 3 до 16 лет
В течение прошлых суток от коронавируса в городе умерло 10 человек (4 женщин от 73 до 86 лет и 6 мужчин от 62 до 85 летлет). За все время пандемии зафиксировали 8297 летальных исходов.
В больницы Киева госпитализировали 127 больных коронавирусом.
Кроме того, активно коронавирусом в городе болеют 11 678 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Поодольском (95), Дарницком (85) и Оболонском (66) районах.
В течение прошлых суток от коронавируса в городе умерло 10 человек (4 женщины от 73 до 86 лет и 6 мужчин от 62 до 85 лет). За все время пандемии зафиксировали 8 297 летальных исходов.
В больницы Киева госпитализировали 26 больных коронавирусом и 42 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время за сутки 330 киевлянам удалось преодолеть коронавирус. Всего выздоровели уже 318 162 жителя столицы.