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Статистика Covid-19 у Києві: за добу у місті підтвердили 437 випадків хвороби

9 Січня 2022, 16:06
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
коронавирус

У Києві станом на 9 січня підтвердили 437 нових випадків коронавірусу. У столиці за часи пандемії зафіксували 338 234 інфікувань.

Захворіли минулої доби:

  • 265 жінок віком від 18 до 87 років;
  • 156 чоловіків віком від 18 до 87 років;
  • 9 дівчаток віком від 3 до 16 років

Протягом минулої доби від коронавірусу у місті померло 10 осіб (4 жінок від 73 до 86 років та 6 чоловіків від 62 до 85 років). За весь час пандемії зафіксували 8297 смертей.

До лікарень Києва госпіталізували 127 хворих на коронавірус.

Крім того, активно коронавірусом у місті хворіють 11 678 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у районах: Поодольському (95), Дарницькому (85) та Оболонському (66) районах.

Протягом минулої доби від коронавірусу у місті померло 10 осіб (4 жінки від 73 до 86 років та 6 чоловіків від 62 до 85 років). За весь час пандемії зафіксували 8297 смертей.

У лікарні Києва госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 42 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, за добу 330 киянам вдалося подолати коронавірус. Загалом одужали вже 318 162 мешканці столиці.

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