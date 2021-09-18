Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 416 новых случаев

По состоянию на утро субботы, 18 сентября 2021 года, в Киеве зафиксировали 416 новых случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии в столице — 229 918 подтвержденных случаев болезни.

Кто заболел за сутки:

236 женщин — от 18 до 89 лет;

124 мужчины — от 18 до 89 лет;

25 девочек — от 8 месяцев до 17 лет;

31 мальчик — от 3 месяцев до 17 лет

За сутки в городе пять летальных случаев от вируса, в общем — 5 330.

В то же время 110 человек преодолели коронавирус, в течение всего времени — 219 121.

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском (64), Шевченковском (63) и Дарницком (52) районах столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: