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Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 416 новых случаев

18 сентября, 12:02 Дмитро Кудрявцев
лабораторія

По состоянию на утро субботы, 18 сентября 2021 года, в Киеве зафиксировали 416 новых случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии в столице — 229 918 подтвержденных случаев болезни.

Кто заболел за сутки:

  • 236 женщин — от 18 до 89 лет;
  • 124 мужчины — от 18 до 89 лет;
  • 25 девочек — от 8 месяцев до 17 лет;
  • 31 мальчик — от 3 месяцев до 17 лет

За сутки в городе пять летальных случаев от вируса, в общем — 5 330.

В то же время 110 человек преодолели коронавирус, в течение всего времени — 219 121.

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском (64), Шевченковском (63) и Дарницком (52) районах столицы.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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