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Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 416 нових випадків

18 Вересня, 12:02 Дмитро Кудрявцев
лабораторія

Станом на ранок суботи, 18 вересня 2021 року в Києві зафіксували 416 нових випадків захворювання коронавірусів.

За час пандемії в столиці – 229 918 підтверджених випадків хвороби.

Хто захворів за добу:

  • 236 жінок – від 18 до 89 років;
  • 124 чоловіки – від 18 до 89 років;
  • 25 дівчаток – від 8 місяців до 17 років;
  • 31 хлопчик – від 3 місяців до 17 років

За добу в місті п’ять летальних випадків від вірусу, в загальному – 5 330.

У той же час 110 чоловік подолали коронавірус, протягом всього часу – 219 121.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському (64), Шевченківському (63) і Дарницькому (52) районах столиці.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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