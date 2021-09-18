Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 416 нових випадків

Станом на ранок суботи, 18 вересня 2021 року в Києві зафіксували 416 нових випадків захворювання коронавірусів.

За час пандемії в столиці – 229 918 підтверджених випадків хвороби.

Хто захворів за добу:

236 жінок – від 18 до 89 років;

124 чоловіки – від 18 до 89 років;

25 дівчаток – від 8 місяців до 17 років;

31 хлопчик – від 3 місяців до 17 років

За добу в місті п’ять летальних випадків від вірусу, в загальному – 5 330.

У той же час 110 чоловік подолали коронавірус, протягом всього часу – 219 121.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському (64), Шевченківському (63) і Дарницькому (52) районах столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: