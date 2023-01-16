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Статистика Covid-19 в Киеве: за прошедшую неделю скончались восемь горожан

16 января 2023, 14:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшую неделю в столице официально зарегистрировано 178 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГВА.

— Среди заболевших: 94 женщины в возрасте от 18 до 86 лет и 84 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 12 мальчиков от 7 месяцев до 15 лет и девять девочек от 10 месяцев до 10 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком – 46, Деснянском – 31 и Днепровском районах – 22 случая.

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Стало также известно, что восемь киевлян не смогли преодолеть осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. В то же время выздоровели 247 человек.

По данным Департамента, всего за период пандемии в столице зафиксировано 504 747 случаев заболевания и 9 403 летальных исходов от вируса. В общей сложности коронавирус преодолели 494 546 жителей столицы.

Источник
КГГА
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Коронавірус у Києві статистика
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