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Статистика Covid-19 в Києві: за минулий тиждень померли вісім городян

16 Січня 2023, 14:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулий тиждень у столиці офіційно зареєстровано 178 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМВА.

– Серед захворілих: 94 жінки віком від 18 до 86 років та 84 чоловіки віком від 19 до 86 років. А також 12 хлопчиків від 7 місяців до 15 років і дев’ять дівчаток від 10 місяців до 10 років, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому – 46, Деснянському – 31 та Дніпровському районах – 22 випадки.

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Стало також відомо, що вісім киян не змогли подолати ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією. Водночас одужали 247 людей.

За даними Департаменту, загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 504 747 випадків захворювання і 9 403 летальних випадки від вірусу. Загалом коронавірус подолали 494 546 жителів столиці.

Джерело
КМДА
Теги
Коронавірус у Києві статистика
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