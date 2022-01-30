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Статистика снизилась: в Украине за сутки коронавирусом заболели 24 508 людей

30 января 2022, 08:15
Татьяна Забожко редактор ленты
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 29 января, обнаружили 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Кроме того, в течение субботы заболели 3 378 детей и 444 медработника.

В течение 29 января госпитализировано 3 692 человек, выздоровели – 3 145.

Не смогли преодолеть болезнь 94 украинца.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 042 469 человек;
  • выздоровело – 3 618 402 человека;
  • летальных исходов – 100 125;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.

Количество новых случаев коронавируса за сутки в регионах:

  • г. Киев – 1 058,
  • Винницкая – 986,
  • Волынская – 395,
  • Днепропетровская – 688,
  • Донецкая – 643,
  • Житомирская – 2 013,
  • Закарпатская – 439,
  • Запорожская – 394,
  • Ивано-Франковская – 1 664,
  • Киевская – 644,
  • Кировоградская – 214,
  • Луганская – 264,
  • Львовская – 3 043,
  • Николаевская – 486,
  • Одесская – 1 175,
  • Полтавская – 306,
  • Ровенская – 1 172,
  • Сумская – 1 554,
  • Тернопольская – 884
  • Харьковская – 1 722,
  • Херсонская – 448,
  • Хмельницкая — 1 883,
  • Черкасская – 541,
  • Черновицкая – 924,
  • Черниговская – 968.

статистика коронавірусу станом на 30 січня 2022

Кроме того, в течение суток в Украине 34 202 человека вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу – 11 400 человек, дополнительную дозу – 235 человек, бустерную дозу – 10 475 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, две дозы получили – 14 611 834 человека, дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 людей. Всего проведено 30 279 598 прививок.

Напомним, что накануне в Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом37 351.

Среди заболевших был 5 341 ребенок и 806 медработников.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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