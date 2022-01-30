В Украине за минувшие сутки, 29 января, обнаружили 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Кроме того, в течение субботы заболели 3 378 детей и 444 медработника.
В течение 29 января госпитализировано 3 692 человек, выздоровели – 3 145.
Не смогли преодолеть болезнь 94 украинца.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 042 469 человек;
- выздоровело – 3 618 402 человека;
- летальных исходов – 100 125;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.
Количество новых случаев коронавируса за сутки в регионах:
- г. Киев – 1 058,
- Винницкая – 986,
- Волынская – 395,
- Днепропетровская – 688,
- Донецкая – 643,
- Житомирская – 2 013,
- Закарпатская – 439,
- Запорожская – 394,
- Ивано-Франковская – 1 664,
- Киевская – 644,
- Кировоградская – 214,
- Луганская – 264,
- Львовская – 3 043,
- Николаевская – 486,
- Одесская – 1 175,
- Полтавская – 306,
- Ровенская – 1 172,
- Сумская – 1 554,
- Тернопольская – 884
- Харьковская – 1 722,
- Херсонская – 448,
- Хмельницкая — 1 883,
- Черкасская – 541,
- Черновицкая – 924,
- Черниговская – 968.
Кроме того, в течение суток в Украине 34 202 человека вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу – 11 400 человек, дополнительную дозу – 235 человек, бустерную дозу – 10 475 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, две дозы получили – 14 611 834 человека, дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 людей. Всего проведено 30 279 598 прививок.
Напомним, что накануне в Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 37 351.
Среди заболевших был 5 341 ребенок и 806 медработников.