В Украине за минувшие сутки, 29 января, обнаружили 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Кроме того, в течение субботы заболели 3 378 детей и 444 медработника.

В течение 29 января госпитализировано 3 692 человек, выздоровели – 3 145.

Не смогли преодолеть болезнь 94 украинца.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 042 469 человек;

человек; выздоровело – 3 618 402 человека;

летальных исходов – 100 125 ;

; проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.

Количество новых случаев коронавируса за сутки в регионах:

г. Киев – 1 058 ,

, Винницкая – 986,

Волынская – 395,

Днепропетровская – 688,

Донецкая – 643,

Житомирская – 2 013,

Закарпатская – 439,

Запорожская – 394,

Ивано-Франковская – 1 664 ,

, Киевская – 644,

Кировоградская – 214,

Луганская – 264,

Львовская – 3 043 ,

, Николаевская – 486,

Одесская – 1 175 ,

, Полтавская – 306,

Ровенская – 1 172 ,

, Сумская – 1 554 ,

, Тернопольская – 884

Харьковская – 1 722 ,

, Херсонская – 448,

Хмельницкая — 1 883 ,

, Черкасская – 541,

Черновицкая – 924,

Черниговская – 968.

Кроме того, в течение суток в Украине 34 202 человека вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу – 11 400 человек, дополнительную дозу – 235 человек, бустерную дозу – 10 475 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, две дозы получили – 14 611 834 человека, дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 людей. Всего проведено 30 279 598 прививок.

Напомним, что накануне в Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 37 351.

Среди заболевших был 5 341 ребенок и 806 медработников.